- La polizia statunitense è intervenuta presso l’aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington, per un possibile allarme bomba. Una fonte ha riferito all’emittente “Cnn” che gli agenti hanno arrestato una persona che ha dichiarato di avere una bomba nel bagagliaio dell’automobile, nel parcheggio della struttura. Una squadra di artificieri si trova sul posto per indagare. (Was)