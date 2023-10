Brasile: presidente Petrobras, esplorazione margine equatoriale nel primo semestre 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della licenza ambientale per le esplorazioni al largo del Rio delle Amazzoni ha causato una frattura nel governo. La ministra dell'Ambiente, Marina Silva, ha escluso la possibilità indicando che il governo federale rispetterà la decisione Ibama di respingere la richiesta alle trivellazioni. "Il parere di Ibama, considerata la posizione unanime di dieci tecnici che hanno analizzato la richiesta di licenza per perforare un pozzo esplorativo, è stato contrario", affermava la ministra in una conferenza stampa. Dal canto loro il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, si sono mostrati a favore, pur garantendo la tutela ambientale. (segue) (Brb)