Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Itamaraty, la priorità è il rimpatrio dei residenti in Brasile o chi non ha un biglietto aereo di ritorno. In ogni caso "In considerazione dell'incertezza relativa al momento in cui potranno aver luogo i voli di rimpatrio", il ministero rinnova la raccomandazione che tutti i cittadini che hanno biglietti aerei, o che sono in grado di acquistarli, di imbarcarsi su voli commerciali dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che continua a funzionare", si legge in una nota. (segue) (Brb)