Medio Oriente: colloquio Lula-Mohammed bin Zayed, necessaria soluzione pacifica conflitto

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, per valutare l'attuale situazione del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota. Lula ha sottolineato che "è necessario trovare una soluzione amichevole al conflitto tra Israele e Palestina e prevenire la morte, soprattutto di civili, donne e bambini". Nel corso del dialogo i due hanno inoltre affrontato una serie di temi cruciali per la stabilità della regione e la ricerca di una soluzione pacifica. Lula si è inoltre congratulato con Mohamed bin Zayed per l'aiuto umanitario fornito ai palestinesi e ha proposto una collaborazione intensificata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu). (segue) (Brb)