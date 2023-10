Medio Oriente: colloquio Lula-Mohammed bin Zayed, necessaria soluzione pacifica conflitto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero degli Esteri, il dialogo tra i presidenti non si è limitato alla crisi in Medio Oriente. I due hanno infatti anche discusso dell'approfondimento delle relazioni bilaterali tra Brasile ed Emirati Arabi Uniti, affrontando questioni di cooperazione economica, investimenti e partenariati strategici in vari settori. Infine, il presidente Lula ha dichiarato che la partecipazione alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28), in programma per novembre a Dubai, sarà il suo primo viaggio internazionale dopo l'intervento chirurgico, e ha anche sottolineato l'importanza dell'evento nel dibattito sulle azioni globali per il clima. Lula ha sottolineato l'impegno del Brasile a contribuire ad un futuro sostenibile. (Brb)