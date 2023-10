Usa: Fed favorevole a mantenere i tassi elevati fino a che inflazione non inizierà a scendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha in programma di mantenere i tassi di interesse negli Stati Uniti ad un livello elevato, fino a che l’inflazione non inizierà a ridursi “sensibilmente” verso la soglia obiettivo del due per cento. Stando al verbale della riunione del Consiglio direttivo a settembre, la maggior parte dei presenti ha definito “appropriato” un ulteriore rialzo del tasso di interesse di riferimento, anche se altri hanno espresso dubbi in merito all’utilità della misura. Tutti hanno concordato in merito alla necessità di “procedere con cautela”, in base ai dati che saranno disponibili nel corso del tempo. Altrettanto unanime è stato il sostegno ad una politica monetaria restrittiva “ancora per qualche tempo, fino a che non si avrà la sicurezza della discesa del tasso di inflazione verso un livello sostenibile”. (Was)