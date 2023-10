Medio Oriente: Lega Araba, “liberare tutti i civili e prigionieri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha condannato oggi l'uccisione di civili palestinesi e israeliani, sottolineando la necessità di proteggere i civili, in linea con i valori umanitari universali e il diritto internazionale, e di "liberare i civili" nonché "tutti i prigionieri e i detenuti". I ministri degli Esteri arabi riuniti oggi al Cairo in una sessione straordinaria presieduta del Marocco hanno emanato una risoluzione intitolata "La continua aggressione israeliana contro il popolo palestinese". Il testo finale ha condannato "tutto ciò a cui è stato sottoposto il fraterno popolo palestinese, le aggressioni e le violazioni dei suoi diritto”. Inoltre, la risoluzione araba ha sottolineato “la necessità di togliere l'assedio alla Striscia di Gaza e di consentire immediatamente l'ingresso di aiuti umanitari, pasti e carburante, anche attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite, in particolare l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), e di annullare le ingiuste decisioni di Israele di interrompere la fornitura di elettricità a Gaza e di tagliare l'acqua”.(Cae)