Medio Oriente: Netanyahu, "ogni membro di Hamas è un uomo morto"

- "Siamo andati all'attacco, ogni membro di Hamas è un uomo morto e lo elimineremo come il mondo ha eliminato l'Isis". Lo ha detto stasera il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un discorso alla nazione. "Il popolo di Israele è unito, abbiamo messo da parte le differenze" per sconfiggere un "nemico peggiore" dello Stato islamico, ha aggiunto Netanyahu, riferendosi alla formazione del nuovo governo di emergenza nazionale formato con il leader dell'opposizione, il centrista Benny Gantz, per guidare il Paese nella guerra contro il movimento islamista palestinese di estrema destra Hamas, al potere nella Striscia di Gaza. "Mettiamo da parte tutte le altre considerazioni poiché il destino del nostro Paese è in bilico", ha aggiunto. Da parte sua, Gantz ha dichiarato: "Capisco la paura, capisco il dolore. Israele ha l’esercito più forte nella regione. Il nostro stare qui insieme spalla a spalla è un messaggio ai nostri nemici. C'è un momento per la pace e un tempo per la guerra. Ora è il momento della guerra". Infine, il ministro della Difesa, Yoav Galant, ha definito l’assalto di Hamas “il peggior attacco terroristico che il mondo abbia mai visto” e il peggiore crimine contro il popolo ebraico dal 1945. "Abbiamo stabilizzato la linea e siamo passati all'offensiva. Cancelleremo Hamas, l'Isis di Gaza, dalla faccia della terra", ha concluso Galant.(Res)