Libia: inviato Usa incontra presidente Menfi, focus ricostruzione di Derna

- L'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha discusso con il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, degli ultimi sviluppi politici nel Paese nordafricano, dei modi per far avanzare il processo politico per raggiungere elezioni libere ed eque il prima possibile, nonché della ricostruzione della città di Derna. In particolare, riferisce l’istituzione libica in una nota, Norland ha elogiato il lavoro del Comitato finanziario supremo e le misure adottate per raggiungere lo sviluppo e la ricostruzione in tutte le parti della Libia, in particolare nelle città e nelle zone colpite dalle inondazioni lo scorso mese di settembre. (Lit)