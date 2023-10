Brasile: presidente Petrobras, esplorazione margine equatoriale nel primo semestre 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 maggio l'Ibama aveva negato la licenza ambientale richiesta da Petrobras per svolgere esplorazioni. Secondo l'agenzia ambientale, il progetto presentato da Petrobras, "oltre a rischiare di incidere sulle attività di alcune comunità indigene, non offre garanzie per la sopravvivenza e la sicurezza della fauna locale". La regione è considerata sensibile dal punto di vista ambientale perché raccoglie una grande quantità di fauna e flora marina, oltre a concentrare gran parte delle mangrovie del Paese. Pochi giorni dopo Petrobras aveva presentato una nuova richiesta arricchita di numerose nuove garanzie ambientali. (segue) (Brb)