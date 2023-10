Brasile: presidente Petrobras, esplorazione margine equatoriale nel primo semestre 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Prates ha negato che ci sia un conflitto interno al governo sulle licenze. Egli ha precisato che questo processo si basa su valutazioni squisitamente tecniche e ha detto che ritiene naturale che con il cambio di governo, la nuova gestione dell'Ibama, in linea con la visione ambientale della gestione del presidente Lula, rivaluti il processo che era già in corso e avanzi nuove richieste. Già in occasione di un'intervista al programma Roda Viva, in onda su "Tv Cultura", lo scorso 3 ottobre, Prates si era mostrato ottimista sulla concessione della licenza. "Sono sicuro che otterremo la licenza, visto che tutti i requisiti sono soddisfatti. L'Agenzia nazionale del petrolio (Anp) ci ha fatto firmare un contratto di concessione con l'impegno di realizzare un lavoro dall'impatto ambientale minimo su questi pozzi esplorativi", ha dichiarava. (segue) (Brb)