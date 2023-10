Medio Oriente: Cile e Paraguay chiedono aiuto al Brasile per rimpatrio connazionali bloccati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i brasiliani della Striscia di Gaza, la regione più colpita dal conflitto, il governo sta preparando un piano di evacuazione differente. Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha chiesto il sostegno dell'Egitto per mettere in salvo e rimpatriare circa 30 brasiliani residenti nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui riferisce di una conversazione telefonica tra Vieira e il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. "Ho ho chiesto di sostenerci, di aiutarci a facilitare il passaggio degli autobus con passeggeri brasiliani che si trovano nella Striscia di Gaza", ha detto Vieira. (segue) (Brb)