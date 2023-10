Usa: aeroporto di Baltimora/Washington, riprese attività dopo allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno messo in sicurezza l’aeroporto internazionale Thurgood Marshall di Baltimora/Washington, dopo che la polizia è intervenuta a seguito di un possibile allarme bomba. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, la struttura ha annunciato che l’area è stata messa in sicurezza dalla polizia, e che le attività sono riprese. Gli agenti sono intervenuti dopo che una persona si è presentata in aeroporto, affermando di avere una bomba nel bagagliaio della macchina, nel parcheggio della struttura. (Was)