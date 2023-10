Usa-Emirati: Biden sente omologo, focus su Israele e attacco di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo emiratino, Mohamed bin Zayed, con cui ha discusso la situazione in Medio Oriente dopo l’attacco sferrato contro Israele dal movimento islamista di Hamas. Biden, riferisce una nota, ha condannato fermamente l’offensiva del movimento palestinese, mettendo nuovamente in guardia “chiunque stia pensando di sfruttare la situazione a proprio vantaggio”. Le parti hanno anche concordato sulla necessità di garantire assistenza umanitaria ai civili. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla cooperazione bilaterale per garantire la pace e la stabilità sul piano regionale. (Was)