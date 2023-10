Legge Bilancio: palazzo Chigi, clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza in vista della legge di Bilancio". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi al termine degli incontri del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader del centrodestra e con i capigruppo di Senato e Camera della coalizione, in vista del varo della manovra economico-finanziaria. "Il ministro Giorgetti ha svolto una relazione sull’impostazione della legge che andrà in approvazione nel prossimo Consiglio dei ministri di lunedì - continua la nota -. Una manovra seria che, nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica, concentrerà la sua attenzione su redditi e pensioni medio bassi, sulla famiglia e sulla sanità, in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio". (Com)