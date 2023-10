Medio Oriente: Usa invitano cittadini a rimandare viaggi in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha invitato tutti i cittadini a “riconsiderare” eventuali viaggi in Israele, alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza dopo l’attacco sferrato nel fine settimana dal movimento palestinese islamista di Hamas. In una nota, le autorità statunitensi hanno precisato che lo stato di allerta rafforzata riguarda Israele e la Cisgiordania, mentre per la striscia di Gaza rimane in vigore l’invito a non viaggiare. (Was)