Nadef: Albano, chiare le priorità di intervento per prossima legge Bilancio

- "Con l'approvazione della Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) in entrambi i rami del Parlamento inizia ufficialmente l'iter di approvazione della legge di Bilancio, che approderà in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Pur operando in un contesto economico e geopolitico caratterizzato da forte volatilità, il governo Meloni ha ben chiare le priorità di intervento: famiglie con figli, sanità, potere d'acquisto dei redditi medio-bassi, rinnovo dei contratti della Pa. Prudenza e realismo saranno i principi che guideranno la stesura della manovra". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, Lucia Albano. (Com)