Medio Oriente: Usa in grado di dispiegare seconda portaerei a sostegno di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno a disposizione una seconda portaerei da dispiegare nel Mediterraneo, per mostrare sostegno ad Israele dopo l’offensiva lanciata nel fine settimana dal movimento palestinese islamista di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. La portaerei Uss Dwight D. Eisenhower arriverà “presto” nel Mediterraneo per una missione di routine, ha detto Kirby, aggiungendo che “sarà sicuramente disponibile all’occorrenza”.(Was)