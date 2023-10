Medio Oriente: Conte, "Due popoli, due Stati" rimane obiettivo percorso pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Due popoli, due Stati' - in linea con le risoluzioni dell’Onu - non è un’utopia, ma rimane l’obiettivo di un percorso di pace. Il terribile ed efferato attacco terroristico condotto da Hamas va condannato senza 'se' e senza 'ma'. Oggi con una delegazione del M5s abbiamo portato la solidarietà alle Comunità ebraiche italiane. Siamo ora preoccupati per la reazione di Israele. La spirale di violenza non può essere una soluzione. Vanno garantiti aiuti umanitari e corridoi di sicurezza per la popolazione palestinese. Il quadrante mediorientale rischia di incendiarsi. Come sul conflitto in Ucraina, quando c’è un deficit di politica, parlano violenza e armi". Lo afferma su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)