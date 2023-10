Nato: Zelensky chiede sostegno per Kiev e Israele ai ministri della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno a Ucraina e questione mediorientale sul tavolo della riunione dei ministri della Difesa della Nato di Bruxelles. Dopo l'attacco di Hamas contro Israele, nel primo giorno della riunione ministeriale, i ministri alleati si sono confrontati sulla necessità di proseguire nel sostegno a Kiev e quello di affrontare, allo stesso tempo, la questione mediorientale. La sorpresa della giornata è stato l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha da subito ribadito il suo appoggio a Israele dopo l'attacco perpetrato da Hamas nella giornata di sabato scorso. "La mia raccomandazione è quella di andare in Israele e sostenere la popolazione. Non parlo delle istituzioni ma delle popolazioni", ha detto Zelensky al suo arrivo a Bruxelles, invitando i leader dei Paesi alleati a sostenere il popolo israeliano. Quanto sta accadendo in Israele è "un segnale terribile" per l'Ucraina: "siamo in guerra e comprendiamo cosa vuol dire subire un attacco terroristico", ha detto. "Israele ha il diritto di difendersi", ha poi dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ma la risposta deve essere proporzionata all'offesa subita. "Israele ha subito un orrendo attacco terroristico, con molti civili uccisi. Mi aspetto anche che le risposte israeliane siano proporzionate ed è importante che, nel prosieguo del conflitto, si faccia tutto il possibile per evitare la perdita di vite civili innocenti", ha poi aggiunto, confermando la linea del diritto alla difesa da parte del governo Netanyahu, ma lasciando spazio alla volontà di rispettare i diritti umani e cercando di alimentare il meno possibile la destabilizzazione della regione. (segue) (Beb)