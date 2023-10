Nato: Zelensky chiede sostegno per Kiev e Israele ai ministri della Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Zelensky si inserisce proprio in questo quadro. Il presidente ucraino, per la prima volta al quartier generale Nato di Bruxelles, ha chiesto una maggiore fornitura di sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio, per garantire la difesa della nazione e il normale funzionamento dell'economia ucraina. "Abbiamo bisogno di cose concrete e ne abbiamo bisogno in concreti punti geografici nel nostro Paese", ha spiegato. Si tratta di sistemi di difesa aerea necessari per difendere le infrastrutture energetiche e portuali dagli attacchi russi. Inoltre, l'Ucraina ha bisogno di nuovi missili a lungo raggio e artiglieria. "Abbiamo bisogno (di queste armi) per uno scopo principale: cacciare la Russia dalla nostra terra", ha concluso Zelensky lasciando intendere che un ulteriore passo avanti nella difesa aerea potrebbe avvicinare la fine del conflitto. Sostegno che, come detto, il presidente ucraino ha incassato da più parti, in primis da Danimarca e Belgio, che nel corso della giornata si sono dette pronte a fornire F-16 a Kiev, rispettivamente nel 2024 e 2025. Annuncio accolto con favore anche da Stoltenberg, che in conferenza stampa ha elogiato gli annunci di nuovi aiuti fatti da parte di più alleati Nato. "Penso che l'incontro di oggi dimostri che gli alleati sono pronti a fornire sostegno all'Ucraina non solo a parole, ma anche nei fatti. Questo è un messaggio forte per la Russia e per chiunque creda che il Cremlino possa aspettare che gli alleati della Nato" si stanchino, ha dichiarato Stoltenberg. "Siamo lì per sostenere l'Ucraina, è nel nostro interesse. I loro valori sono i nostri valori", ha concluso. (segue) (Beb)