Energia: Fazzolari, Qatar? Noi indipendenti grazie a mix approvvigionamenti

- Il governo italiano "è stato molto efficace nel riuscire in tempi record a diversificare i propri approvvigionamenti energetici. Noi avevamo una forte dipendenza dalla Russia, ereditata dai governi di sinistra che ci avevano preceduti, e siamo riusciti solamente nel giro di un anno a rendere di fatto irrilevanti il petrolio e il gas russi. Abbiamo optato per un mix di approvvigionamenti che ci permette oggi di essere assolutamente sicuri, i nostri stock sono oltre il 95 per cento, abbiamo la possibilità di approvvigionarci in modo molto variegato da diversi Stati e questo ci consente una totale indipendenza. Nel mix energetico ci sono anche il Qatar, l'Algeria e via dicendo, e questo ci permette di non dipendere da nessuno". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai1, sugli accordi commerciali con il Qatar, che è ritenuto tra i finanziatori di Hamas. "Fratelli d'Italia, io, Giorgia Meloni abbiamo sempre detto che non c'è nessun problema a fare accordi commerciali con qualunque Paese del mondo: bisogna stare più attenti quando questi diventano accordi che vanno, in realtà, ad incidere nell'influenza che questi Paesi integralisti possono avere sul nostro Paese - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Nella scorsa legislatura è stato approvato, con il solo voto contrario di Fratelli d'Italia, un accordo di scambio culturale Italia-Qatar, che prevede anche scambi di scolaresche e finanziare le università. In quella occasione avevamo detto: 'Ben vengano gli accordi commerciali ed energetici, ma stiamo più attenti ad aprire le porte a chi ha posizioni integraliste in Italia ed in Europa'. In quella occasione fummo attaccati da tutti, perché avevamo posto questo problema". (Rin)