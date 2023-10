Medio Oriente: vertice Lega araba, Israele deve adempiere a obblighi diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri della Lega araba hanno affermato che Israele deve adempiere agli "obblighi del diritto internazionale in quanto potenza occupante dei palestinesi". Lo si legge nella dichiarazione finale della riunione dei ministri degli Esteri della Lega araba tenuta oggi al Cairo, in Egitto, per discutere dell’attuale situazione in Medio Oriente dopo gli attacchi perpetrati da Hamas nel territorio israeliano lo scorso 7 ottobre. "L’unico percorso razionale che preservi la vita, la sicurezza e il futuro delle persone di entrambi i popoli è porre fine all’occupazione e stabilire uno Stato di Palestina indipendente in base ai confini stabiliti nel 1967, con Gerusalemme Est come capitale", ha detto il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, nel suo intervento. (Res)