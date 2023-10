Ue: M5s, maggioranza pavida soffoca investimenti verdi a favore di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello andato in scena in Aula "poco fa è l'ennesimo atto di codardia di una maggioranza senza visione né coraggio. Con la bocciatura della nostra mozione sulla riforma della governance economica europea, il centrodestra rivela ancora una volta le sue priorità, priorità che sono però sempre più in contrasto con le esigenze reali dei cittadini e del Paese. Avevamo chiesto di scorporare dal calcolo del deficit determinate categorie di investimenti pubblici nazionali produttivi, che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio, tra cui gli investimenti green e quelli destinati alle energie rinnovabili. Sordo a ogni qualsivoglia azione a favore della transizione ecologica ed energetica, il centrodestra ha scelto invece di impegnarsi su armi e munizioni, preferendo scorporare dal patto di stabilità gli investimenti in difesa. Da una parte, la nostra, la tutela delle necessità di un Paese che ha bisogno di crescere e di far quadrare i conti di un carovita ormai insostenibile, dall'altra, la loro, una maggioranza senza coraggio che oscura ogni opportunità di sviluppo sostenibile mettendo davanti a tutto gli interessi di pochi. Ancora una volta non possiamo che prendere atto di quanto simili scelte siano inadeguate e pericolose perché portano anni luce indietro il nostro Paese". Lo dichiarano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente alla Camera dei deputati, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo. (Com)