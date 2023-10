© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su X (ex Twitter) esprime cordoglio per l'operaio morto oggi a Tivoli. "A Tivoli oggi l’ennesimo morto sul lavoro. Faremo di tutto per evitare che altri fatti come questi accadano. Un pensiero all’operaio e il profondo cordoglio della Regione Lazio alla sua famiglia", conclude. (Rer)