Usa: Camera non voterà oggi per eleggere il nuovo presidente

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti non voterà oggi in aula per confermare Steve Scalise all’incarico di presidente, dopo che il leader della maggioranza repubblicana alla camera bassa del Congresso è stato selezionato dai colleghi di partito per sostituire Kevin McCarthy. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. I deputati repubblicani hanno votato per Scalise durante una riunione a porte chiuse che si è tenuta questa mattina. Il leader della maggioranza ha ottenuto 113 voti a favore, contro i 99 che hanno sostenuto il presidente della commissione Giustizia, Jim Jordan. (Was)