Medio Oriente: Zelensky chiede visita in Israele per mostrare sostegno dopo attacco Hamas

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intende recarsi in visita in Israele, per mostrare solidarietà alle autorità nazionali dopo l’attacco sferrato nel fine settimana dal movimento palestinese islamista di Hamas. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’ufficio di Zelensky ha inviato una “richiesta ufficiale” allo staff del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, chiedendo di organizzare la visita. Le fonti hanno precisato che le discussioni sono ancora preliminari, e che non è stata ancora stabilita una eventuale data. (Was)