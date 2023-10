Covid: Rocca, medaglia d'oro a Protezione civile riconoscimento per migliaia di volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La medaglia d’oro al valor civile conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al dipartimento di Protezione civile per l’impegno durante la pandemia Covid-19 "rappresenta un riconoscimento alle migliaia di volontari che in tutta Italia sacrificano la loro vita mettendola al servizio del prossimo". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Persone per cui non esistono freddo, caldo, intemperie quando c’è da correre in soccorso di chi è stato colpito da alluvioni, terremoti, calamità. Un commovente spirito di abnegazione che ho avuto modo di apprezzare proprio durante le ore più drammatiche della pandemia Covid - aggiunge Rocca -. A nome di tutta la giunta regionale del Lazio rivolgo un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Curcio, al personale del Dipartimento di Protezione Civile e a tutti i volontari e in particolar modo a quelli della nostra Regione”, conclude Rocca.(Com)