Usa: Casa Bianca si prepara a chiedere nuovi fondi per aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan

- L’amministrazione Biden si sta preparando a chiedere al Congresso di approvare nuovi stanziamenti per rafforzare la sicurezza dei confini e finanziare ulteriori aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la richiesta consentirà di “gestire meglio” gli impatti dei nuovi aiuti sugli inventari del Pentagono, dal momento che i nuovi fondi consentiranno di rafforzare la produzione di armamenti. (Was)