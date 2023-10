Medio Oriente: Donzelli (Fd'I), nessun bavaglio a X e Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preoccupati e contrariati dai severi moniti partiti in queste ore dall'Unione europea nei confronti dei social network 'X' e 'Meta', relativi alla circolazione di informazioni in seguito al grave attacco subito da Israele. Ciò che temevamo si sta purtroppo verificando: con il nuovo regolamento Ue 'Digital service act', il rischio di una censura è concreto. E' pericoloso assoggettare i liberi spazi di diffusione a criteri arbitrari. Lo è a maggior ragione in un momento così delicato per il futuro dei valori occidentali: staremo sempre dalla parte della libertà, ci auguriamo che nessuno voglia approfittare per mettere il bavaglio e limitare questi fondamentali diritti". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. (Com)