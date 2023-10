Roma: in fiamme appartamento in via di Porta Maggiore, stop temporaneo a bus e tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme in un appartamento in via di Porta Maggiore a Roma. Il fuoco, circa un’ora fa, ha lambito un appartamento al sesto piano al civico 38 della via, che era vuoto al momento in cui è divampato il rogo. Secondo le prime informazioni, raccolte sul posto da "Agenzia Nova", l' incendio non sembra di origine dolosa. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i carabinieri, che insieme ai soccorsi stanno provvedendo a far rientrare nella palazzina le persone evacuate temporaneamente dal condominio. Non ci sono feriti, a quanto si apprende dal personale sanitario che sta prestando aiuto ad alcuni condomini, soprattutto anziani. Fuori dal palazzo si è radunato un capannello di abitanti e passanti e la circolazione di bus e tram è stata momentaneamente interrotta, in direzione dello scalo di via di Porta Maggiore. I passeggeri sono stati invitati a scendere dai mezzi a scopo precauzionale. (Rer)