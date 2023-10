Libia: inviato Onu incontra presidente Menfi, focus su situazione politica ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell’Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha informato il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed Menfi, e i suoi due vice, Abdullah al Lafi e Moussa al Kuni, dei suoi ultimi colloqui e viaggi per raggiungere una soluzione politica reale e globale nel Paese nordafricano. In particolare, Bathily ha parlato delle leggi elettorali emanate dal Comitato 6+6, che necessitano a suo dire del maggior consenso possibile per arrivare al più presto alle auspicate elezioni parlamentari e presidenziali. Durante l’incontro si è discusso anche delle ripercussioni delle inondazioni dell’11 settembre scorso a Derna e in altre aree della Libia orientale, che hanno causato migliaia di morti, nonché delle modalità per sostenere le zone disastrate e per unire gli sforzi per la ricostruzione. (Lit)