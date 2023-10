Imprese: Egitto, Al Sisi riceve presidente Gruppo Danieli, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto al Cairo il presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, alla presenza del primo ministro, Mostafa Madbouly, per discutere delle prospettive di cooperazione tra l'Egitto e la società italiana. All'incontro erano presenti anche la ministra della Pianificazione, Hala Said, il ministro del Settore imprenditoriale, Mahmoud Esmat, e il presidente del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione araba per l'industrializzazione, Mokhtar Abdel Latif. Il presidente Al Sisi ha sottolineato la ferma intenzione dell'Egitto di sviluppare una cooperazione costruttiva con il Gruppo Danieli e altre aziende italiane, nel quadro delle distinte relazioni bilaterali di Egitto e Italia. Il capo dello Stato egiziano ha anche annunciato la volontà dell'Egitto di aumentare il tasso di localizzazione industriale, offrendo opportunità di crescita al settore privato egiziano nel quadro delle future attività con Danieli. Allo stesso tempo, Al Sisi ha dichiarato che saranno realizzati centri italiani di formazione dei lavoratori in Egitto. (Cae)