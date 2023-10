Medio Oriente: Ronzulli (FI), difesa Israele senza "se" e senza "ma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che l'ambiguità si sia di fatto dimostrata, perché la difesa di Israele deve esserci senza "se" e senza "ma", e quindi anche l'idea di votare insieme come Parlamento una mozione tra maggioranza e opposizione avrebbe dato un segnale diverso, un segnale più forte, una difesa se vogliamo più granitica anche di quello che è lo Stato di Israele, il diritto a difendersi dello Stato di Israele. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, ospite a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai 1. “Non possiamo pensare che dopo quello che è accaduto che Israele rimanga inerme a guardare, è ovvio che tutti vogliamo una de-escalation della violenza, però in questo momento Israele si deve difendere”, ha aggiunto.(Rin)