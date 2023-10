Roma: Cgil Lazio, a Tivoli ennesima tragedia sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil di Roma e del Lazio, e la Cgil di Rieti Roma est Valle dell'Aniene, in una nota esprimono cordoglio per l'incidente avvenuto oggi a Tivoli dove un operaio è morto sul luogo di lavoro. "Drammatico incidente sul lavoro a Tivoli - sottolinea il sindacato - dove un operaio addetto alle manutenzioni è morto" nello stabilimento dell'azienda dove lavorava, che si occupa di produzione di pneumatici. "In attesa che siano chiarite le dinamiche che hanno portato il lavoratore, dipendente di una ditta in appalto, a perdere la vita esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo attorno al dolore dei suoi cari. Quest'ennesima tragedia - aggiunge - si verifica in una Regione che è tra le prime per numero di infortuni sul lavoro, la terza in Italia, per questo chiediamo un serio impegno sulla salute e la sicurezza. Abbiamo una legge regionale per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, ottenuta grazie alla mobilitazione sindacale, applichiamola per fermare la strage sui luoghi di lavoro". (Com)