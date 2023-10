Medio Oriente: Casa Bianca, nei prossimi giorni nuovi aiuti militari a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno nuovi aiuti militari ad Israele nei prossimi giorni, dopo la prima tranche arrivata questa mattina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Facendo riferimento alle rinnovate tensioni in Medio Oriente, dopo l’offensiva lanciata contro Israele dal movimento islamista di Hamas, Kirby ha affermato che gli Stati Uniti stanno lavorando per garantire un “passaggio sicuro” ai civili palestinesi che vogliono lasciare la striscia di Gaza.(Was)