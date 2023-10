Veneto: assessore Sanità, conferma dello Iov come Irccs riconoscimento frutto di percorso articolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto oncologico veneto è stato confermato Irccs dal ministero della Salute. "Per il diciottesimo anno consecutivo lo Iov è stato confermato Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico da parte del ministero della Salute. Un riconoscimento frutto di un percorso articolato – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità - durato oltre un anno, che attesta la qualità e l'attrattività dell'attività scientifica nazionale e internazionale, dell'attività di cura, dell'efficienza dell'organizzazione, della disponibilità di strutture e attrezzature e del livello tecnologico dell'Istituto Oncologico Veneto, unico Irccs pubblico della Regione Veneto e unico Ircss in ambito oncologico del Servizio Sanitario Regionale". "Lo Iov è un'eccellenza – ha proseguito - nella sanità del Veneto ed è un punto di riferimento anche nella ricerca. Ringrazio tutta la squadra diretta dal direttore generale Patrizia Benini: dirigenti, ricercatori, clinici, personale di assistenza, amministrativi, volontari, per il prezioso contributo offerto per centrare questo riconoscimento nazionale. La rivalutazione passa infatti per un'analisi dettagliata da parte di una apposita commissione e questo traguardo certificata non solo l'eccellenza dal punto di vista sanitario ma anche la credibilità e la professionalità della grande squadra della sanità veneta", ha concluso Lanzarin. (Rev)