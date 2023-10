Veneto: dal 28 ottobre al 26 novembre rassegna "Spettacoli di Mistero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 28 ottobre al 26 novembre prenderà il via la rassegna "Veneto: Spettacoli di Mistero", giunta alla sua quindicesima edizione. La manifestazione è promossa dalla Regione del Veneto e realizzata alle Pro Loco aderenti a Unpli Veneto e avrà come elemento principale il fuoco che, come riportato in una nota, "è simbolo di conoscenza e illuminazione, di devastazione e pericolo, di protezione e difesa". Il direttore artistico della rassegna che si comporrà di diversi spettacoli ed eventi con protagonisti streghe, demoni e folletti, è di Alberto Toso Fei. (Rev)