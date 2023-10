Medio Oriente: Usa in contatto con Israele ed Egitto per evacuare civili da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti di Israele ed Egitto, al fine di garantire un passaggio sicuro ai civili che si trovano nella striscia di Gaza e vogliono fuggire dalla regione, dopo l’offensiva lanciata nel fine settimana dal movimento islamista di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La popolazione civile non è responsabile delle azioni di Hamas”, ha detto. (Was)