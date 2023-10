Veneto: per sito Akzo Nobel di Peseggia si va verso reindustrializzazione del sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il tavolo di aggiornamento relativo al processo di reindustrializzazione del sito produttivo Akzo Nobel di Peseggia in Comune di Scorzè, in provincia di Venezia. Dalla riunione è emerso che "i lavori di smantellamento dei vecchi impianti stanno procedendo con la messa in sicurezza degli stessi. Per quanto concerne l'attività di ricerca di un nuovo investitore si sta andando verso la presentazione di una manifestazione di interesse vincolante". Inoltre, due percorsi formativi sono stati organizzati per i 25 lavoratori che si trovano in cassa integrazione. (Rev)