Veneto: per Venezia e Rovigo export a 4,39 miliardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio di Venezia e Rovigo ha reso noto che nel primo semestre 2023 "i valori dell'export generati dalle imprese del territorio di Venezia e Rovigo raggiungono 4,39 miliardi di euro con un'incidenza del 10,4 per cento sul totale delle esportazioni regionali". "I valori – si legge in una nota - rimangono stazionari rispetto allo stesso periodo del 2022 ed in aumento del 33,8 per cento rispetto al 2021. Tuttavia, il risultato è leggermente inferiore sia alla media nazionale (+4,2 per cento) sia alla media regionale (+3,2 per cento)". Rispetto al primo semestre del 2022, sono diminuiti "del 22,7 per cento le importazioni che si attestano su un valore di 6,46 miliardi di euro. Crescono, invece, rispetto allo stesso periodo del 2021 segnando un +61 per cento". Complessivamente, "il saldo import export del secondo trimestre 2023 è negativo per circa 2 miliardi di euro ma lontano dal dato 2022 che si aggirava attorno a -3,98 miliardi di euro". (Rev)