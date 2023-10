Veneto: direttore generale Sanità, salute popolazione esposta ai Pfas è stata al centro delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Massimo Annichiarico, direttore generale della sanità del Veneto, tramite una nota ha fatto un punto su quanto fatto fino ad ora in sede regionale per il contrasto ai Pfas. "La salute della popolazione esposta ai contaminanti chimici Pfas è stata posta tempestivamente al centro delle attività condotte dalla Regione in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanità. Oltre alla presa in carico della popolazione esposta, con una valutazione dal punto di vista sanitario corroborata da esami di approfondimento, la Regione ha avviato numerose valutazioni epidemiologiche. L'obiettivo è stato quello di conoscere gli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sulla salute ed evidenziare le eventuali differenze di prevalenza e di mortalità per alcune malattie nel territorio interessato rispetto ad altre aree regionali". Annichiarico ha poi illustrato come ci gli studi siano stati sviluppati lungo due diversi filoni: il biomonitoraggio umano, il piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta e sui lavoratori della ditta Rimar-Miteni e lo studio di biomonitoraggio sul comune di Trissino; gli studi sul profilo di salute della popolazione esposta in relazione a mortalità, prevalenza di patologie cronico-degenerative, incidenza di tumori, esiti materno-infantili, lo studio di coorte occupazionale sui lavoratori della ditta Rimar-Miteni e lo studi sull'associazione tra concentrazioni sieriche di Pfas e biomarcatori, basato sui dati raccolti attraverso il Piano di sorveglianza sanitaria regionale".