Veneto: direttore generale Sanità, salute popolazione esposta ai Pfas è stata al centro delle attività (2)

- "Nel 2019 – ha aggiunto Annicchiarico - la Regione ha approvato, con una deliberazione della Giunta, l'avvio di un ulteriore approfondimento epidemiologico in merito all'associazione tra l'esposizione professionale e residenziale ai Pfas e stato di salute della popolazione coinvolta, attraverso la ricostruzione della coorte anagrafica dei soggetti esposti con la relativa storia residenziale, avvalendosi di un supporto scientifico qualificato, identificato con Decreto dell'Università di Padova. L'Università di Padova ha avviato la valutazione di fattibilità sulla ricostruzione storica delle coorti, attraverso anche l'interlocuzione con alcuni Sindaci dei Comuni interessati, ma con la pandemia da Covid19 è stato impossibile proseguire e lo studio si è concretizzato in una ricostruzione storica della mortalità delle coorti interessate". "La sintesi di tutte le valutazioni epidemiologiche effettuate – ha poi proseguito il direttore generale - è stata trasmessa il 3 agosto 2023 all'Istituto Superiore di Sanità, che il primo settembre scorso ha risposto alla Regione testimoniando in maniera chiara non solo l'apprezzamento per l'enorme impegno messo in campo in risposta alla contaminazione da Pfas nell'area interessata, ma anche e soprattutto esprimendo il riconoscimento di come le attività compiute dalla Regione del Veneto abbiano rappresentato un'eccellente risposta di sanità pubblica con azioni di intervento immediato per l'identificazione e contenimento della contaminazione". (Rev)