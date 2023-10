© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia Viva aderisce al presidio di piazza "Milano al fianco del popolo di Israele e contro ogni forma di terrorismo", in programma domani alle 18:30 a piazza San Fedele a Milano. Per Italia Viva parteciperà il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato. Lo riferisce l'ufficio stampa di Italia Viva. (Com)