Roma: a cavallo tra 2023 e 2024 al via interventi in 6 campi rom

- Inizieranno tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo gli interventi straordinari per la messa a norma dei sei campi rom di Roma. E' quanto emerso oggi nel corso della commissione Trasparenza di Roma, presieduta dal consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. Si tratta principalmente di interventi agli impianti elettrici, fognari e idrici, e per la messa a norma dei moduli abitativi dove in tutta la Capitale vivono circa 2.300 persone. "Siamo in fase di approvazione del progetto esecutivo", ha spiegato il direttore della Direzione urbanizzazioni secondarie del Dipartimento di coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Csimu), Marco Simoncini. Per quanto riguarda gli investimenti si tratta di un intervento da circa 5 milioni di euro stanziato dal Comune di Roma. E sulle tempistiche per l'inizio dei lavori "parliamo di fine 2023 e inizio 2024 - ha aggiunto Simoncini -. Abbiamo delle somme, circa 250 mila euro, che abbiamo richiesto nell'ultima variazione di bilancio per finalizzarle degli interventi più urgenti, soprattutto fognari". (segue) (Rer)