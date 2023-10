Roma: a cavallo tra 2023 e 2024 al via interventi in 6 campi rom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante questo, sul fronte tempistiche e progettualità dallo Csimu hanno fatto sapere che "si hanno grosse difficoltà causate da una mutevolezza quasi giornaliera delle condizioni dei moduli abitativi", ha sottolineato il responsabile dell'Ufficio Edilizia sociale dello Csimu, Angelo Piersanti. "Il continuo espandersi dei nuclei abitativi, infatti, richiede impianti e fogne sempre nuovi e in questa maniera non riusciamo a programmare. Anche sotto il punto di vista del finanziamento ci saranno problemi per la cantierabilità se ogni intervento programmato va poi rimodulato", ha aggiunto. Nel frattempo, ad ogni modo, lo scorso luglio è stato approvato dal Comune di Roma il Piano d'azione 2023-2026 per il superamento dei campi rom, che prevede interventi per l'integrazione e l'inclusione, formazione, e assistenza sanitaria. In attesa dello sgombero dei campi però, come spiegato dai dirigenti capitolini, è necessario effettuare interventi di messa in sicurezza poiché nelle attuali strutture non è garantita l'abitabilità e si ravvisa un rischio, sia per l'incolumità degli abitanti che della popolazione residente nei dintorni. (Rer)