Medio Oriente: Fratoianni (Avs) a Donzelli, siamo davanti a squadrismo intenzionale

- "Non siamo davanti ad uno squadrismo verbale preterintenzionale, siamo davanti ad uno squadrismo intenzionale. C'è una cosa istituzionalmente molto grave: organizzare un'azione squadrista, un'azione strumentale di fronte alla tragedia in corso in Medio Oriente". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, prendendo la parola nell'Aula di Montecitorio a fine seduta, dopo le proteste delle opposizioni per le accuse dell'onorevole Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, di sostegno al terrorismo. "Nelle aule parlamentari del nostro Paese e nel dibattito nel Paese tutte le forze politiche hanno condannato senza alcuna ambiguità l'attacco terroristico di Hamas - ha aggiunto l'esponente di Avs -. Ma c'è una parte di questo Paese, e sono orgoglioso di esserne parte, che non rinuncia a capire, a cercare di comprendere e di ragionare. Che non rinuncia a dire che l'unica soluzione possibile per garantire sicurezza allo Stato di Israele e per ricostruire quella terra martoriata è fare in modo che il terrorismo venga isolato e contemporaneamente ai palestinesi venga garantito un futuro. Tacciare coloro che chiedono questo e che dicono che il diritto alla difesa di Israele - che nessuno mette in discussione - si svolga e si sviluppi entro i limiti del diritto internazionale, che a Gaza siano restituiti acqua, elettricità e cibo, e che non ci siano bombardamenti discriminati su due milioni di civili - caro onorevole Donzelli - non può essere tacciato di sostegno o fiancheggiamento alle organizzazioni terroristiche. Ci avete già provato, È stato lei in quest'Aula ad accusare dei parlamentari della Repubblica di essere amici dei terroristi solo perché svolgevano il proprio mandato. Ci avete già provato, ci ricascate. È squadrismo intenzionale, vi dovreste vergognare e smetterla una volta per tutte". (Rin)