Algeria-Germania: telefonata Tebboune-Scholz, focus su rafforzamento relazioni

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno avuto un colloquio telefonico per discutere dei modi per rafforzare le relazioni bilaterali tra Algeria e Germania in vari settori, in particolare quello energetico e industriale. Lo riferisce la presidenza algerina, secondo cui le parti hanno avuto uno scambio di opinioni anche su questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare la situazione in Europa, gli sviluppi in Medio Oriente, la Libia e la regione del Sahel. (Ala)