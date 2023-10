Nato: Zelensky chiede sostegno per Kiev e Israele ai ministri della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Ucraina, nel corso della giornata sono comunque arrivate diverse rassicurazioni sul fatto che il conflitto in Medio Oriente non influenzerà gli aiuti e il sostegno a Kiev. A confermarlo lo stesso presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier belga, Alexander De Croo. Come ha osservato Zelensky, la situazione che si è sviluppata in Medio Oriente è "certamente pericolosa" per l'Ucraina, perché gli alleati hanno una quantità limitata di assistenza militare che possono fornire. "Sicuramente tutti hanno paura", ha osservato Zelensky, affermando che i leader occidentali hanno comunque confermato l'appoggio a Kiev. Parole che sono poi state ribadite, nel corso della riunione di Bruxelles, sia dal segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, che dal segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin. "Forniremo altri intercettori Iron Dome, in modo che Israele possa proteggere i suoi cittadini e le sue città. Siamo saldamente al fianco di Israele, ma continuiamo a sostenere l'Ucraina" nello stesso momento, ha dichiarato Austin in conferenza stampa. Annuncio confermato in toto da Stoltenberg, che ha spiegato che la Nato ha la forza necessaria per affrontare più sfide allo stesso tempo, riferendosi alla questione mediorientale e al conflitto in Ucraina. Il timore, per gli Alleati, è quello di vedere la Russia approfittarsi di un'eventuale difficoltà occidentale nel sostegno a Kiev, soprattutto nel corso dell'inverno, quando le forze del Cremlino potrebbero nuovamente aumentare l'intensità dell'offensiva, usando le condizioni atmosferiche avverse come arma contro l'Ucraina. È stato proprio Stoltenberg a ribadire il concetto nel corso della riunione odierna, chiedendo maggiore sostegno a Kiev, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di artiglieria, contraerea e munizioni, nonché forniture militare invernale. "Quello che stiamo vedendo ora è che il presidente Putin si sta preparando ancora una volta a usare l'inverno come arma di guerra. Si sta preparando ad attaccare il sistema energetico e le infrastrutture di gas. Dobbiamo impedirlo. Con capacità di difesa aerea più avanzate e aumentate possiamo fare una grande differenza", ha dichiarato in una conferenza stampa. (segue) (Beb)