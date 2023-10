Nato: Zelensky chiede sostegno per Kiev e Israele ai ministri della Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno è stato garantito a più riprese anche dagli Stati Uniti. È stato il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, infatti, a dichiarare che nel Congresso degli Stati Uniti esiste ancora un sostegno bipartisan per Kiev. "C'è un ampio sostegno anche da parte del popolo americano. Qui non si tratta solo dell'Ucraina, ma anche di un sistema internazionale basato sulle regole", ha dichiarato. Nel corso della giornata, però, a tenere banco è stata anche la questione legata al presunto sabotaggio del gasdotto Balticconnector, che collega le reti di Estonia e Finlandia. "Ieri ho parlato con il presidente finlandese, Sauli Niinisto, e con la premier estone Kaja Kallas. Mi hanno aggiornato sulle indagini in corso e hanno condiviso con la Nato ciò che hanno scoperto. Ho detto loro che siamo pronti ad aiutarli con le indagini", ha dichiarato Stoltenberg alla stampa. "È troppo presto per stabilire con esattezza cosa abbia causato il danneggiamento delle condutture e dei cavi. Ci sono indagini in corso e, finché non saranno concluse", è troppo presto per dire quale sarà la reazione della Nato, ha aggiunto. "Se si scoprisse che si tratta di un attacco deliberato agli alleati, a infrastrutture critiche sottomarine, si tratterebbe di un incidente molto grave e sarebbe affrontato con una risposta determinata da parte della Nato. Ma dipende da cosa rivelerà l'indagine", ha proseguito. "Dobbiamo capire che queste infrastrutture critiche sottomarine sono vulnerabili, perché si parla di migliaia di chilometri di condutture, di cavi, di rete internet, di rete elettrica, che per loro natura sono vulnerabili. È quindi importante condividere le informazioni, l'intelligence e le migliori pratiche di protezione tra gli alleati della Nato, ma anche tra i governi e le aziende private che gestiscono la maggior parte di queste infrastrutture critiche", ha concluso Stoltenberg. (Beb)